Рустави, Грузия, , 12:56 — REGNUM Грузинский омбудсмен Нино Ломджария объявила, что в ближайшее время общественности станет известно состояние здоровья Михаила Саакашвили, сообщает 17 января грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ломджария сказала, что медицинский консилиум, созванный по инициативе омбудсмена, изучил состояние здоровья Саакашвили и оказанные ему несколько дней назад медицинские услуги. Как она сообщила журналистам, в докладе будет дана оценка не только состоянию здоровья экс-президента, но и соблюдению его гражданских прав.

Напомним, что 30 декабря Михаил Саакашвили был переведён из военного госпиталя в тюрьму № 12 города Рустави.