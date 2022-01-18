Хабаровск, , 03:04 — REGNUM В Хабаровском крае арендная плата за имущество повышаться не будет — губернатор Михаил Дегтярев подписал соответствующее постановление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сдаётся в аренду Ольга Ларина © ИА REGNUM

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Расценки по уже действующим договорам, заключенным до 1 января 2022 года, останутся без изменений. На данный момент в Хабаровском крае заключено 355 договоров аренды краевого имущества.

«Ставки мы сохранили для субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, кто не является ИП, применяющим налог на профессиональный доход.⠀

Ведь эти платежи напрямую влияют на экономическую устойчивость компаний и самозанятых. Так у предпринимателей останется больше средств на развитие бизнеса», — пояснил глава края.⠀

В список имущества, предлагаемого бизнесу и самозанятым в аренду, входит 4891 объект. По этому показателю Хабаровский край — в числе регионов-лидеров на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, самозанятые получат право на льготную аренду государственной собственности с 1 января 2022 года в Башкирии.