Тбилиси, 18 января, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Генеральный директор грузинского оппозиционного канала «Мтавари архи» и по совместительству адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в покушении на свою жизнь. Об этом 17 января сообщил mtavari.tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Трое граждан России — Артур Гатеев, Слава Гагиев и Артур Гелиев приехали в Грузию по личному заданию Кадырова для того, чтобы убить Гварамия, утверждает он. Причём киллеры якобы пользовались полной поддержкой руководства Службы государственной безопасности Грузии. В частности, спецоперацию по устранению Гварамия проводил исполняющий обязанности руководителя антитеррористического центра Александр Майсурадзе.

Убийство Гварамия не состоялось якобы лишь потому, что некое лицо сообщило будущей жертве о покушении на него. После этого киллеры покинули территорию Грузии при помощи самого главы СГБ Григория Лилуашвили.

Гварамия сейчас ждет объяснений от СГБ и МВД. Медиаменеджер просит о встрече с председателем парламента, чтобы окончательно ответить на вопрос: кто и с какой целью собирался его ликвидировать?