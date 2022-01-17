Российские инспекторы проверят военный объект в Великобритании
Москва, 18 января, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Военный объект на территории Великобритании 18 января проверят российские инспекторы. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Инспекторы будут обследовать военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы на объекте будет проведён брифинг, во время которого командование предоставит российским инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.
По словам Рыжкова, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Предполагается, что инспекторы на месте проверят соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел.
Как сообщало ИА REGNUM, российские инспекторы провели осмотр авиабазы и воинских формирований в Дании.