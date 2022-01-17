Москва, 18 января, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Военный объект на территории Великобритании 18 января проверят российские инспекторы. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Сергей Рыжков «Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня».

Инспекторы будут обследовать военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы на объекте будет проведён брифинг, во время которого командование предоставит российским инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

По словам Рыжкова, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Предполагается, что инспекторы на месте проверят соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инспекторы провели осмотр авиабазы и воинских формирований в Дании.