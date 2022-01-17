Иерусалим, 18 января, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Яир Лапид осудил атаку йеменских мятежников-хуситов (движение «Ансар Алла») на объекты в Объеденных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном 17 января на сайте израильского внешнеполитического ведомства.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

Он также призвал международное сообщество решительно осудить подобные действия. Лапид обвинил Иран и его союзников «в нарушении региональной безопасности и причинении вреда невинным людям». Кроме того, глава МИД выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января хуситы атаковали несколько объектов в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Нападениям подверглись склады с горючим, принадлежащие Национальной нефтяной компании страны, а также район городского аэропорта. В результате атак погибли три человека и еще шесть человек получили ранения.