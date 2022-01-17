Берлин, , 23:47 — REGNUM Американские поставщики платёжных услуг Visa, MasterCard, PayPal доминируют на мировом рынке. Европейские страны хотят создать свою альтернативу, однако Германия выражает несогласие, передаёт 17 января немецкое агентство Spiegel.

Банк

Европейская платежная инициатива EPI теряет один из крупнейших немецких банков — Commerzbank официально отказался от участия в проекте.

«Охват рынка и относительно высокие первоначальные инвестиции больше не соответствуют действительности. Это означает, что основные предпосылки для стратегических инвестиций не соблюдены», — заявил представитель банка.

Официальное заявление подтвердило появившиеся ещё в декабре слухи о том, что несколько финансовых учреждений приостановят реализацию проекта, в том числе Commerzbank.

Представитель банка теперь заявил, что EPI была правильной идеей для продвижения европейских платежных транзакций, однако о выходе уже заявили многочисленные банки из разных стран Европы.

Между тем Deutsche Bank, крупнейшее кредитное учреждение Германии, пока ещё придерживается инициативы. «Мы по-прежнему поддерживаем европейское решение», — заявил представитель банка.