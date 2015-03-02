Сана, 17 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как «хуситы», осуществило атаку на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с использованием пяти баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, сообщает 17 января телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официального представителя хуситов генерала Яхья Сариа.

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По словам генерала, удары наносились по аэропортам Дубая и Абу-Даби, нефтеперерабатывающему заводу в промышленной зоне города Абу-Даби, а также по другим объектам. При этом он подчеркнул, что хуситы готовы «без колебаний» расширить список целей.

«Хотим вновь предупредить страны-агрессоры о том, что они получат гораздо более болезненные удары, а зарубежные компании, иностранных граждан и жителей вражеского государства Эмираты призываем держаться подальше от жизненно важных объектов из соображений безопасности. ОАЭ будут небезопасным государством до тех пор, пока продолжают агрессию против Йемена», — заявил Яхья Сариа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января удару подверглись инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строящийся объект на территории международного аэропорта столицы ОАЭ. По данным полиции, в результате удара погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии.

Власти ОАЭ уже заявили о своём праве на ответные удары.