Нью-Йорк, США, 17 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Реформировать мировую финансовую систему призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш 17 января на форуме «Давосская повестка дня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллары

Гутерреш «Нам надо провести реформу финансовой системы таким способом, чтобы она работала для всех стран без какой-либо дискриминации».

Он отметил, что из десяти долларов, идущих на восстановление экономик после пандемии, более восьми тратятся в развитых странах, тогда как бедные страны остаются ущемленными. А они при этом находятся «в яме».

Указав на рекордную инфляцию и рост цен, с которым столкнулись все страны, Гутерреш заявил, что людям нужны надёжные и устойчивые системы, но инвестиционный климат не позволяет вкладывать в них. Так что финансовую систему надо реформировать, но как, Генсек ООН не пояснил.