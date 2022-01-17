Москва, 17 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Пётр Порошенко, как более опытный политик, выиграл схватку с Владимиром Зеленским, когда вернулся на Украину. Об этом 17 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

ИА REGNUM Порошенко

«Судя по всему, Зеленский пытался заставить Порошенко остаться за границей, но просчитался», — заявил эксперт.

По мнению политолога, украинская власть сейчас находится в очень опасном положении из-за плохого рейтинга президента и правящей партии на фоне энергетического кризиса, который может вылиться в социальные волнения в случае продолжительного периода низкой температуры в феврале.

Порошенко за последние два с половиной года смог сделать почти невозможное — стать лидером радикально-националистической оппозиции, хотя прежде он был для неё чужим, уверен Неменский.

«Он явно не смирился с потерей власти и собирается её вернуть, причём не обязательно вполне законным путём», — полагает политолог.

Несомненно, Зеленскому было бы безопаснее, если бы Порошенко стал изгнанником, но, видно, политического опыта ему сильно не хватает, пояснил эксперт.

«На деле все увидели, что он не может провести свои решения в жизнь, что будет стоить ему как политику довольно дорого. Он хотел избавиться от проблемы Порошенко, а в результате в разы усугубил её», — подытожил Неменский.

Напомним, что 17 января 2022 года ранее выехавший в экстренном порядке за границу экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся в Киев, предварительно записав и опубликовав обращение к Зеленскому.