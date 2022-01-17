Москва, 17 января, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Как сообщает издание «РБ Спорт», три футболиста московского «Локомотива» сдали положительные тесты на COVID-19 и не полетели с командой на зимние сборы в Испанию.

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По данным источника, коронавирусом заболели защитник Тин Едвай и полузащитники Сергей Бабкин и Даниил Куликов. Отмечается, что футболисты переносят болезнь бессимптомно.

В текущем сезоне на счету 26-летнего хорватского центрального защитника Тина Едвая один забитый мяч в ворота «Сочи», четыре желтые и две красные карточки в шестнадцати матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

27 февраля «Локомотив» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Краснодаром». На данный момент «железнодорожники» с 28-ю очками занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.