Архангельск, 17 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Архангельскую область за новогодние каникулы посетили более 15 тысяч туристов, сообщил туристско-информационный центр.

Engine9 Архангельск

По данным ТИЦ, загрузка мест размещения достигала 90%, наиболее востребованными стали гостиницы и отели Архангельска, Вельского и Пинежского районов, а также Каргопольского округа. Регион принимал гостей не только из российских регионов, но и из других стран — Великобритании, Нидерландов и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодскую область за новогодние каникулы посетили 200 тысяч туристов.