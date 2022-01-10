Вологда, , 16:07 — REGNUM За новогодние каникулы Вологодчины посетили более 200 тысяч туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Новогодние огни Https://t.me/KuvshinnikovLive

«Вологодчину в праздники посетили более 200 тысяч человек. Турпоток увеличился на 48%, по сравнению с этим же периодом прошлого года. Это хороший результат нашей совместной работы. Самые посещаемые города — Вологда, Череповец, Великий Устюг, Вытегра, Белозерск, Кириллов, Тотьма», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге за каникулы приняла более 24 тысяч туристов.