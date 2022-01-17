Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Американский рэп-музыкант Rod Wave (Родариус Марселл Грин) выпустил клип на новую композицию Cold December. Премьера работы состоялась на YouTube-канале артиста 17 января.

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Подобно названию песни, клип изобилует множеством зимних локаций, сменяющихся приятным летним пейзажем. Съемки ролика проходили на территории США.

Напомним, что впервые информация о существовании композиции Cold December от Rod Wave появилась в 2021 году. Теперь же работа была выпущена официально.

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