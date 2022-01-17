София, , 20:28 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 17 января поздравил нового премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски со вступлением на пост и пожелал удачи новому правительству Северной Македонии.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

На своей странице в социальной сети Facebook Петков заявил, что ожидает «новый и конструктивный диалог в интересах наших двусторонних отношений».

Уже 18 января 2022 года в Скопье прибудет делегация из Болгарии во главе с Петковым.

Напомним, ранее Петков пообещал разрешить конфликт в отношениях с соседней страной всего за шесть месяцев. В настоящее время Болгария уже полтора года блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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