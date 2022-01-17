Скопье, , 20:27 — REGNUM Министр европейских дел и климата Германии Анна Люрманн 17 января провела встречу с заместителем премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции в новом правительстве страны Бояном Маричичем, после чего политики выступили с совместной пресс-конференцией.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Люрманн подчеркнула, что Германия серьезно относится к перспективам евроинтеграции Северной Македонии и Албании и держит свое слово. Все условия для начала переговоров о вступлении уже удовлетворены.

Люрманн призвала Болгарию и Северную Македонию решать проблемы двусторонних отношений, не увязывая их с евроинтеграцией последней.

Маричич подчеркнул, что Северная Македония настроена на разрешение проблем в отношениях с Болгарией и вести открытые и принципиальные переговоры.

Напомним, с 17 января в Северной Македонии работает новое правительство во главе с Димитаром Ковачевски.

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