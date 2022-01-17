Болонья, Италия, , 19:51 — REGNUM Сегодня, 17 января, в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» «Болонья» в матче 22-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Наполи». Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

«Наполи» (сс) RonnyK

Бригада арбитров: Ливио Маринелли | Ниоколо Пальярдини | Антонио Воно.

Стартовые составы команд:

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Луис Бинкс, Адама Сумаоро, Артур Теате, Эрон Хики, Николас Виола, Роберто Сориано, Лоренцо де Сильвестри, Маттиас Сванберг, Марко Арнаутович, Никола Сансоне.

«Наполи»: Алекс Мерет, Хуан Жезус, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Эльмас, Фабиан Руис, Ирвинг Лосано, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Дрис Мертенс.

На данный момент «Наполи» с тринадцатью победами и 43-мя очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 27 очков, располагается на тринадцатой строчке.