Сыктывкар, 17 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Коми выявлено 23 случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса

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19 случаев зафиксировано в Сыктывкаре, по 1 случаю в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах.

«Омикрон» передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Поэтому риск заразиться очень высок, особенно если находишься в одном помещении с человеком с симптомами простуды», — напомнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми жертвами ковида стали семь человек.