Курган, 17 января, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 79 новых случаев заражения коронавирусом, из них 36 зарегистрировано в Кургане. Об этом 17 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 75 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 17 января подтвердили 52 192 случая заражения коронавирусом, вылечились 49 688 курганцев, скончались 1032 человека (один человек за сутки).