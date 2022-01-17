Улан-Батор, 17 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Монголии министра природы, окружающей среды и туризма Нямжавын Уртнасан освободили от должности. Вместе с ней постов лишились заместитель министра и государственный секретарь. Такое решение было вынесено на заседании на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Монголии.

Polly clip Смог в городе

Причина увольнения чиновников стал смог в Улан-Баторе, где загрязнение воздуха стало одним из основных проблем, которые копились годами.

Власти Монголии начали бороться со смогом, потратили много миллиардов тугриков. Эти средства пошли на реализацию программ, направленных на уменьшение загрязнения. Но потраченные средства так и не помогли улучшить состояние экологии.

Улан-Батор занимает площадь 4,7 тысяч квадратных километров. Здесь живут более 1,4 млн человек. Почти половину жилого массива занимают юрточные районы, где нет централизованного отопления. До 2018 года жители этих районов обогревали свои жилища с помощью угольных печей. Смог, образованный продуктами горения приводит к тому, что с декабря по январь в столице страны атмосферное загрязнение достигает максимального уровня. В 2018 году власти запретили доставку угля в столицу. Вместо угля жителям по низкой цене начали продавать угольные брикеты, надеясь на улучшение состояния, сегодня Улан-Батор является одним из 10 самых загрязненных городов мира.