Сыктывкар, 17 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Комт за последние сутки коронавирус выявили у 139 человек, семь ковид-пациентов скончались, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Сыктывкаре — 31 случай, Ухте — 26, Воркуте — 11, Сосногорском районе — 10. На лечении находятся 2 706 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми перед приходом «Омикрона» законсервируют часть ковидных коек.