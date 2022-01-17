Салехард, 17 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом, 10 из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 17 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 128 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 196 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 17 января подтвердили 62 995 случаев заражения коронавирусом, вылечился 59 167 человек, скончался 971 ямалец (один человек за сутки).