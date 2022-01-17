Бухарест, , 19:09 — REGNUM В уезде Вылча на юге Румынии задержан 27-летний местный житель, приговоренный судом Финляндии к 1 году и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. Об этом 17 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Согласно официальной информации, на арест указанного лица был выдан международный ордер. Детали операции сотрудников румынских правоохранительных органов не разглашаются. Известно лишь, что задержанный сопротивления не оказал и выразил желание выполнять все требования стражей порядка.

В настоящее время гражданин доставлен в Центр содержания под стражей и превентивных арестов. В ближайшее время он будет передан финскому правосудию.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США уличил в мошенничестве компанию по предоставлению жилья военным