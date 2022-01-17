Бухарест, 17 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В уезде Вылча на юге Румынии задержан 27-летний местный житель, приговоренный судом Финляндии к 1 году и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. Об этом 17 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Согласно официальной информации, на арест указанного лица был выдан международный ордер. Детали операции сотрудников румынских правоохранительных органов не разглашаются. Известно лишь, что задержанный сопротивления не оказал и выразил желание выполнять все требования стражей порядка.

В настоящее время гражданин доставлен в Центр содержания под стражей и превентивных арестов. В ближайшее время он будет передан финскому правосудию.