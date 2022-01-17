Великий Новгород, 17 января, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Случаи заражения штаммом «Омикроном» выявили в восьми районах Новгородской области. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе правительства региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Омикрон» был выявлен в Великом Новгороде, Боровичском, Демянском, Марёвском, Новгородском, Парфинском, Старорусском и Чудовском районах.

«Наиболее уязвимые категории граждан — непривитые граждане, пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями. Штамм «Омикрон» передается в соотношении 1/7, то есть, один заболевший может при кратковременном контакте заразить до семи человек», — сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова.

Также она отметила, что при новом штамме ниже ниже риск возникновения пневмонии, на поверхностях его можно уничтожить с помощью антисептиков. «Омикрон» не попадает в лёгкие привитых людей за счёт работы антител, которые защищают организм.

В связи с угрозой распространения нового штамма необходимость соблюдения масочного режима в области становится наиболее актуальной. В региональном управлении Роспотребнадзора советуют поддерживать гигиену: мыть чаще руки, использовать антисептики.

В Новгородской области усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности планируется обучить непрофильных медицинских работников лечению пациентов с коронавирусом. В автопарках медицинских учреждений транспорт подготовят для доставки больных из районов и выездов врачей на вызовы. В регионе развернут дополнительные койки для больных ковидом.

По информации министра здравоохранения региона Резеды Ломовцевой, сегодня на стационарном лечении в медорганизациях региона находится 761 человек, 1428 — лечатся амбулаторно. В Новгородской области свободно 23,7% коечного фонда.