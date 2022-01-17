Вашингтон, 17 января, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Диалога, а не наращивания дестабилизации на Корейском полуострове ждёт международное сообщество от Северной Кореи, сообщает 17 января пресс-служба Госдепа США со ссылкой на американского спецпредставителя по КНДР Сон Кима.

Флаги США и КНДР

Очередные ракетные испытания Пхеньяна Сон Ким обсудил по телефону с японским и южнокорейским коллегами, отметив, что Северная Корея своими действиями снова нарушила резолюции СБ ООН.

Обращаясь к Пхеньяну, Сон Ким призвал остановить эту деятельность, назвав её противозаконной и разрушительной. Кроме того, он указал на «продолжающуюся открытость Вашингтона к встрече с Северной Кореей без предварительных условий».

Напомним, северокорейские военные провели новые ракетные испытания утром 17 января: в сторону Японского моря были запущены две баллистические ракет малой дальности.