Берлин, 17 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Уполномоченный федерального правительства ФРГ по Восточной Германии Карстен Шнайдер полагает, что авторитарные политические взгляды эпохи ГДР до сих пор оказывают влияние на людей в восточной части страны, сообщает 17 января Spiegel.

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«Политические взгляды часто передаются по наследству», — заявил представитель СДПГ в интервью газетам редакционной сети Германии (RND).

«Демократическая практика переговоров о компромиссах осталась для нас чуждой», — сказал он, напомнив, что протесты 1989 года в первую очередь сделали возможной мирную революцию.

Свидетельством нехватки демократического опыта, по мнению Шнайдера, является и тот факт, что в его партии состоит меньше представителей восточной части страны, чем западной.

В то же время Шнайдер дал понять, что не разделяет подход своего предшественника на постуМарко Вандервица (ХДС), который часто выступал с нападками на партию «Альтернатива для Германии» и её избирателей из Восточной Германии.