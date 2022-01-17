Симферополь, 17 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. С поста директора ГУП РК «Крымавтодор» уволен Сергей Красюк. Об этом сообщил в соцсетях 17 января глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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«Сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написал директор ГУП РК «Крымавтодор» Сергей Николаевич Красюк», — сообщил глава Крыма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 января стало известно об увольнении Максима Скорина с поста министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым и Валерия Васякина с поста ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».