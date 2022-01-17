Севастополь, 17 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» подтверждён в Севастополе, сообщили 17 января в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Роспотребнадзора также подтвердили данные о выявлении одного заразившегося «Омикроном» в Крыму.

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республики Крым и г. Севастополю информирует, что у двух граждан, проживающих в Республике Крым (г.Симферополь) и г. Севастополе, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 геновариант вируса SARS-CoV-2 «Omicron», — говорится в сообщении.

В связи с выявлением нового штамма вируса в регионах организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Пациенты госпитализированы в индивидуальные боксы. Также определен круг контактных лиц, они находятся под меднаблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе в последние дни отмечается увеличение прироста носителей коронавируса, при том, что регион первым в стране достиг коллективного иммунитета.