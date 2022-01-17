Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Социальные выплаты за долголетие в Санкт-Петербурге впервые получили 538 юбиляров. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе правительства города.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые люди в защитных масках

Среди тех, кто получил первую такую выплату, 400 петербуржцев, которые отметили 90-летие, 112 тех, кому исполнилось 95 лет. За количество лет, равное одному веку и более чем ста годам, получили выплату 26 юбиляров.

Объём выплат составляет минимум 15 тыс. рублей и увеличивается на пять тысяч, в соответствии с очередным юбилеем долгожителя. Город выделил на эту поддержку 8,89 млн рублей.

«Мы должны поддержать наших долгожителей. Это представители поколения, которое пережило войну, защитило нашу Родину, выдержало все тяготы послевоенного восстановления страны. Забота о них — наш святой долг», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, социальные выплаты за долголетие получают юбиляры, которым исполнилось 90, 95, 100 лет и более. Эта мера была инициирована губернатором Санкт-Петербурга.