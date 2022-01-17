Берлин, 17 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что добивается «серьезного диалога» по вопросам безопасности в Европе в рамках своего визита на Украину и в Россию. Ее первые официальные поездки в Москву и Киев проходят на фоне звучащих на Западе опасений, что Россия может «вторгнуться» на Украину, сообщает 17 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Анналена Бербок

Бербок отметила, что нацелена на поиск дипломатического решения кризиса между Украиной и Россией, но предупредила, что Москва «столкнется с жестким ответом, если прибегнет к военной эскалации».

В Киеве глава МИД ФРГ уже встретилась с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также запланированы ее переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Москве, куда Бербок должна прибыть к концу дня, на 18 января намечены ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок поблагодарил Германию за поддержку. Он также выразил благодарность за то, что немецкая партия «зеленых» выступила против газопровода «Северный поток — 2».

Кулеба также заявил, что Украина и Германия стремятся возобновить переговоры с участием России и Франции, чтобы найти наиболее подходящее решение конфликта. Он подчеркнул, что Германия и Франция должны консультироваться с Киевом при принятии всех решений, касающихся Украины.