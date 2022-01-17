Каракас, 17 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Оппозиция Венесуэлы направила в Национальный избирательный совет просьбу инициировать референдум по отзыву Николаса Мадуро с поста президента. Об этом сообщает 17 января новостное агентство El Colombiano.

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Автором инициативы является венесуэльское движение Mover, возглавляемое Пересом Вивасом. Пока остальные оппозиционные группы думают, стоит ли поддерживать идею референдума, «за» высказался бывший сторонник Мадуро и экс-министр иностранных дел Рафаэль Рамирес.

Чтобы инициировать процесс отзыва, необходимо собрать голоса 20% населения и получить одобрение Национального избирательного совета, после чего можно будет объявить референдум.

Николас Мадуро был переизбран на внеочередных президентских выборах 2018 года, по официальным данным, набрав 67,8% голосов. Результаты выборов не были признаны венесуэльской оппозицией, а также большинством стран Запада и Латинской Америки.