Москва, 17 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он также поблагодарил читателей канала за обратную связь.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако из-за новых вызовов он потерял актуальность.