Ачиреале, 17 января 2022, 16:23 — REGNUM Замок, в котором снимали фильм «Крёстный отец 3», выставили на продажу. Объявление появилось на сайте одного из старейших аукционных домов Sotheby's.

«Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972
«Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972
Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США

Замок площадью 4 тыс. квадратных метров был построен в 1800 году — он располагается в городе Ачиреале (Италия) на участке площадью 8,5 тыс. квадратных метров. Стоимость недвижимости оценили в €6 млн (более 520 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Крёстный отец 3» вышел в 1990 году. Картина была неоднозначно принята критиками и зрителями, несмотря на семь номинаций премии «Оскар».

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