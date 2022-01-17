Ачиреале, , 16:23 — REGNUM Замок, в котором снимали фильм «Крёстный отец 3», выставили на продажу. Объявление появилось на сайте одного из старейших аукционных домов Sotheby's.

«Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972 Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США

Замок площадью 4 тыс. квадратных метров был построен в 1800 году — он располагается в городе Ачиреале (Италия) на участке площадью 8,5 тыс. квадратных метров. Стоимость недвижимости оценили в €6 млн (более 520 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Крёстный отец 3» вышел в 1990 году. Картина была неоднозначно принята критиками и зрителями, несмотря на семь номинаций премии «Оскар».

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