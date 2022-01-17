Вашингтон, 17 января 2022, 16:39 — REGNUM Лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти поделился списком первостепенных задач, которые партия экс-президента Дональда Трампа намерена реализовать, если вернет контроль над палатой представителей по итогу промежуточных выборов 2022 года, сообщает Fox News.
«Приоритеты республиканцев когда мы вернем большинство в следующем году: 1 — привлечь администрацию Байдена к ответственности, 2 — обеспечить безопасность границы, 3 — сделать наши города снова безопасными, 4 — сдерживать вышедшую из-под контроля инфляцию, 5 — положить конец произвольности правительственных приказов», — написал республиканец из Калифорнии в своем Twitter.
Напомним, что готовясь вернуть большинство в палате представителей, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти собрал за 2021 год, который не является годом выборов, рекордные $72,4 млн.
Сумма, собранная Маккарти в 2021 году, побила рекорд не избирательного года для конгрессмена из Калифорнии, который был установлен им же в 2019 году.
В прошлом году политик сумел за последние три месяца собрать $11,4 млн, что также стало рекордом для четвертого квартала не избирательного года.
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