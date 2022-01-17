Париж, 17 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. По данным опубликованного во Франции опроса компании Kantar Public, 50% жителей заявляют, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен представляет «опасность для демократии», передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Другой кандидат в президенты Франции Эрик Земмур внушает такой же страх 62% жителей страны.

С другой стороны, только 29% жителей Франции говорят, что согласны с идеями Марин Ле Пен.

Кроме того, Валери Пекресс представляет опасность для демократии страны. Так считают 19% жителей Франции.

По мнению 31% жителей Франции, действующий президент Эммануэль Макрон представляет опасность для демократии.

Опрос проводился среди тысячи жителей Франции с 5 по 11 января 2022 года.