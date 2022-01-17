Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 17 января, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,47%, до 76,56 рубля. Евро прибавляет 0,52%, торгуясь по 87,40 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«14 января вечером и сегодня с утра российская валюта предпринимала попытки восстановления, но уже к полудню снижение возобновилось.

С 14 июля на биржи снова вышел Минфин РФ с покупками валюты и золота в рамках бюджетного правила, причем в рекордных объёмах — 36 млрд рублей ежедневно.

На этом фоне ни несколько схлынувшие опасения резкого обострения российско-американских отношений, ни некоторое ослабление позиций доллара на мировом рынке не помогли рублю выправиться.

Тем не менее, рубеж 77 рублей за доллар по-прежнему выступает в качестве сопротивления, и если он устоит, есть шансы на улучшение позиций российской валюты.

Дополнительно покупки в рубле поддержит начало нового налогового периода, в ходе которого экспортёры будут продавать выручку для расчетов с государством.

Позитивный настрой сохраняется и на сырьевых рынках, что должно поддержать российскую валюту», — полагает эксперт.

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