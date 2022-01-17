Тбилиси, 17 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министерство экономики Грузии начало разрабатывать проект закона о создании в стране двух территорий со специальным экономическим режимом, которые должны привлечь иностранные инвестиции. Об этом 17 января сообщил на совещании премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

«Специальные финансовые зоны будут предлагать международным компаниям правовой режим, основанный на принципах общего права, а также либеральные регуляторные и фискальные режимы, основанные на лучшем международном опыте», — сказал глава грузинского правительства.

Он сообщил, что одна из таких зон будет расположена на берегу Тбилисского моря. Другую планируется разместить в южном пригороде Батуми — Гонио. Гарибашвили отметил, что большинство сотрудников этих центров будут набирать среди жителей Грузии.

Премьер-министр добавил, что по этому вопросу на следующей неделе в Грузию должна прибыть делегация от французско-британской консалтинговой компании Rothschild.