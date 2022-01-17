Архангельск, 17 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 257 человек, 134 из них — жители областной столицы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, инфекцию выявили также у жителей Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Приморского, Мезенского, Лешуконского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков оценил возможность новых коронавирусных мер в регионах.