В Татарии ревакцинацию от COVID-19 прошли 154 тыс. человек
Казань, 17 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинировали от коронавируса около 2,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошел 154 тыс. 771 человек, сообщает 17 января минздрав РТ.
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С начала прививочной кампании по данным на 17 января в республике против COVID-19 вакцинированы 2 млн 321 тыс. 570 человек, из них иммунизацию за минувшие сутки прошли 2485 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 870 тыс. 126 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 44 411 случаев заражения коронавирусом.
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