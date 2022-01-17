Казань, 17 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинировали от коронавируса около 2,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошел 154 тыс. 771 человек, сообщает 17 января минздрав РТ.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

С начала прививочной кампании по данным на 17 января в республике против COVID-19 вакцинированы 2 млн 321 тыс. 570 человек, из них иммунизацию за минувшие сутки прошли 2485 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 870 тыс. 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 44 411 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Татарии за сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом

Читайте также: В Татарии обеспокоены рекордным ростом заболеваемости гриппом