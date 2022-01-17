Москва, 17 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Трансформация российского рынка труда может привести к росту безработицы в РФ до 27%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила доцент департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финуниверситета при правительстве РФ Анна Тихонова. Так она прокомментировала рассуждения министра труда и социальной защиты Антона Котякова о предстоящих изменениях российского рынка труда.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что трансформационные процессы затронут 9 млн рабочих мест, однако наши исследования говорят о высвобождении порядка 18 млн человек от трудовой рутинной деятельности (все расчеты экстраполированы на основании общемировых тенденций по данным 2019 года), — сказала Тихонова. — Указанное количество высвободившейся рабочей силы только в одной лишь обрабатывающей промышленности приведет к росту уровня безработицы до 27% (с официально зарегистрированных в 2020 году 5,8%) при отсутствии каких-либо социальных регуляторов. Это станет причиной сокращения среднедушевых денежных доходов населения на 4%».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как могут вырасти заработные платы российских работников, занятых в IT-сфере.