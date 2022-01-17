Красногорск, 17 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 17 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 383. Следом за Балашихой идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 261 человека. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 232 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 3388 новых случаев заражения коронавирусом.