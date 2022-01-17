Москва, 17 января 2022, 15:04 — REGNUM Российскому актёру, народному артисту РСФСР Леониду Куравлёву стало лучше, такова оценка врачей. Об этом сын актёра Василий сообщил 17 января.

Робинзон Крузо (Леонид Куравлев)
Робинзон Крузо (Леонид Куравлев)
Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР

О госпитализации Куравлёва стало известно 10 января. Актёр попал в реанимацию с воспалением лёгких, предположение о заражении COVID-19 не подтвердилось.

«Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — рассказал сын артиста ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2021 года Леониду Куравлёву исполнилось 85 лет,с юбилеем его поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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