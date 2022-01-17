Москва, , 15:04 — REGNUM В том, что Украина предоставляет свою территорию для действий таких организаций, как координационный штаб Аблязова, никакой выгоды для Украины нет, равно как и в операциях по смене власти в Грузии, для которых страну использовал Саакашвили, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Полиция Украины Mvs.gov.ua

«То, что спецслужбы Украины позволяют, а, возможно, и оказывают поддержку таким действиям — ясный сигнал о том, что действуют они без оглядки на интересы своей страны.

Ведь даже если бы в Казахстане в результате переворота к власти пришли люди, благодарные Украине за помощь и готовые осуществлять поставки каких-то энергоносителей себе в ущерб (во что верится с большим трудом), у российских властей было бы достаточно поводов для того, чтобы не пропустить эти поставки через свою территорию.

В то же время сейчас у президента Казахстана Токаева, благодаря участию Украины в подрывных действиях, появился ещё один аргумент против того, чтобы идти на встречу украинским просьбам.

То же и с Грузией — нынешнюю власть нельзя назвать пророссийской, но вот настроить её против себя, потакая планам Саакашвили, Киеву удалось», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бежавший из Казахстана банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве.

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