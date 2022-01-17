Хабаровск, 17 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Поезд в Хабаровском крае насмерть сбил амурского тигра, сообщает 17 января региональное министерство природных ресурсов.

Putin.kremlin.ru Амурский тигр

«В воскресенье, 16 января, поступил сигнал о гибели амурского тигра в Вяземском муниципальном районе. Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне село Аван — село Котиково», — говорится в сообщении.

Тушу хищника изъяли сотрудники полиции, в ближайшее время она будет доставлена в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Амурской области появился новый тигр. Следы животного заметили охотники в Селемджинском районе. Это уже восьмая особь, обитающая в регионе.

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