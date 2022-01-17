Москва, 17 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поддержал инициативу присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести», сообщает ИА REGNUM.

Astrakhan-musei Астрахань

«Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов. В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы. Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетное звание «Город трудовой доблести», — заявил Бабушкин в ходе встречи.

«Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом. Заслуживают точно, я поддержу», — ответил президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 17 января провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Главными темами обсуждения стали ситуация в сфере здравоохранения, состояние экономики и судостроительной отрасли региона.