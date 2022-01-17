Москва, 17 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Конфликт между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может наложиться на обострение социально-политического кризиса на Украине, что вызывает обеспокоенность Германии. Об этом 17 января заявил профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность на Украине

«Цены растут на газ, безработица тоже растёт, население за эти годы независимости сократилось на 10 млн… потому что эта обстановка, которая создана, всё более и более нетерпима. Если тогда начнутся новые беспорядки, независимо от того, под какими лозунгами — за Порошенко, против Порошенко, — вот тогда у Запада не остаётся другого выбора кроме как вмешаться в эти события», — заявил Пряхин.

«Не случайно новый канцлер Германии Шольц нашёл необходимым в своём новогоднем приветствии нации заговорить о том, что Германия поддерживает Украину», — указал он.