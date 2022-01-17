В Томской области выявлено 114 носителей коронавируса
Томск, 17 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 482 человека. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 17 января в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.
Rosminzdrav.ru
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За весь период пандемии в Томской области выявили 63 892 носителя коронавируса, выздоровели 56 620 человек.
Напомним, 16 января в регионе было подтверждено 115 случаев заражения, выздоровели 495 человек.