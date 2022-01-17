Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Массовый бойкот в отношении проверки у граждан иммунных сертификатов с QR-кодами в Петербурге при посещении магазинов и общепита может привести к смягчению контроля со стороны городских властей, считают наблюдатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко полагает, что акция бойкота, объявленная ресторатором Александром Коноваловым, является способом привлечения внимания к переживающему ограничения бизнесу, который с трудом преодолел последний локдаун.

«В этой ситуации, вероятно, чем выше будет общественный резонанс, тем более «мягкий» сценарий контроля уровня иммунизации клиентов общепита и посетителей ТРЦ будет реализован в дальнейшем. Во всяком случаем, как представляется, именно на это и делается основной расчёт протестующими», — предположил Дмитрий Десятниченко.

Необходимость обязательной проверки иммунных сертификатов, по словам экономиста, негативно влияет на имидж заведений. Если ранее предприятия были рады каждому гостю, то теперь обязаны отказать посетителю без QR-кода. А это влияет как на поток постоянных клиентов, так и на отношение новых клиентов к заведению.

По оценкам эксперта, потери заведений центральной части города составят 25−35%, а в среднем по городу — 10−20%. Однако Десятниченко отмечает, что нововведения, действующие со 2 января, всё же не смогут стать причиной разорения местных предпринимателей.

Напомним, за прошедшие выходные к акции бойкота присоединились 35 заведений. В начале дня количество участников составляло 156 организаций, к этому часу их насчитывает уже 159.