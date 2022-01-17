Омск, 17 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 17 января выявлено 134 384 носителя коронавируса, в том числе 281 случай заражения подтверждён за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, в Омской области за сутки выздоровели 97 человек, за всё время — 126 409.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё десять омичей. За весь период пандемии в регионе скончались 3355 ковид-пациентов.

Напомним, 16 января в Омской области было подтверждено 265 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 204 человека, скончались 11 ковид-пациентов.