Владимир, 17 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области 17 января подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области был зарегистрирован 84 тыс. 291 носитель вируса.

После выздоровления был выписан 76 тыс. 681 пациент, в том числе 341 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3012 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.